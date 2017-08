Willem II-spelers moeten zich beter beschermen

Niet lekker

Voor Fran Sol veranderde er niets. ,,Ik deed altijd al mijn scheenbeschermers aan als we een wedstrijdje gingen spelen op de training. Want voor mij is dat niet anders dan een echte wedstrijd. En ik ben een aanvaller, dus ik krijg meer aanslagen te verwerken dan spelers in andere linies.” Middenvelder Thom Haye zou de beschermers liever niet dragen. ,,Ik vind het niet lekker zitten. En dat geldt voor bijna alle spelers. Maar het is niet anders, ik doe ze nu wel aan. Dat is even wennen, meer niet.”