Willem II trekt met Tiny Ruijs ervaren trainer aan

In december 2013 nam Ruijs op een opvallende manier afscheid van MVV waar hij hoofdtrainer was. Hij trad terug toen hij en zijn vrouw na een bekernederlaag tegen JVC Cuijk door Maastrichtse fans werden bedreigd. Daarna werkte hij bij de amateurs van SV Meerssen terwijl hij ook nog een tijd assistent was bij zijn grote liefde Fortuna Sittard.