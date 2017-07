Willem II verlengt stage Karim Rossi

TILBURG - Willem II heeft de stage van Karim Rossi verlengd. De 23-jarige spits gaat maandag mee op trainingskamp naar de Rosep in Oisterwijk en blijft tot woensdagavond bij de selectie van de Tilburgse club. In de wedstrijd in Loon op Zand tegen Uno Animo zal hij een nieuwe kans krijgen.

Rossi speelde afgelopen zaterdag een helft mee in de openingswedstrijd tegen de Diessense selectie. Hij deed de tweede helft mee toen trainer Erwin van de Looi een aantal spelers waarmee hij zijn selectie tot 22 had ingevuld het veld in stuurde. In die omgeving was het moeilijk voor de spits om zich te manifesteren. Rossi scoorde bij 1-9 zege nog wel de laatste treffer. Hij benutte een strafschop.