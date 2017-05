Willem II verliest schlemielig bij Roda JC

In de eerste helft kwam de wedstrijd in Kerkrade maar niet op gang. In de eerste 45 minuten maakten beide ploegen maar 1 overtreding. Veel kansen vielen er ook niet te noteren. Namens Willem II was Obbi Oulare dicht bij een treffer. Nadat Christian Kum te kort terugkopte op zijn doelman, tikte de spits de bal met een uiterste inspanning net over de lat.