Willem II wijkt uit naar SC 't Zand

TILBURG - Een deel van de voorbereiding van Willem II speelt zich af op het complex van SC 't Zand. Het gaat dan om de derde en vierde trainingsweek die de club op het complex in de Reeshof zal verblijven. Door het EK vrouwenvoetbal kan Willem II een paar weken niet in eigen stadion terecht.

Uitwijken naar het eigen jeugdcomplex bij LONGA bleek geen optie. Daar was geen grasveld beschikbaar.

Willem II begint op 25 juni met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en traint de eerste week op de velden bij het eigen stadion. De tweede week verhuist de club naar de Rosep in Oisterwijk. Het voorlopige oefenprogramma vermeldt wedstrijden tegen de Diessense selectie, Uno Animo, Kortrijk en een Zeeuwse selectie. Op 18 of 19 juli is er een wedstrijd tegen Eindhoven.