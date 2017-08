Auto wijkt uit voor fietser en belandt in sloot

Autovoetbal in Almkerk: 'Het is geweldig om mee te doen'

5 augustus ALMKERK - Het autovoetbal is, na een jaar onderbreking, weer terug als onderdeel van de jaarlijkse zomerfeesten in Almkerk. Zaterdag was het daarom weer volop spanning en vooral sensatie op het evenemententerrein aan de Almweg in Almkerk.