Beroepszaak tegen Almkerker Harm Fitié in China is uitgesteld

ALMKERK - Harm Fitié (45) uit Almkerk, die in China vastzit op verdenking van de moord op zijn buurman, blijft voorlopig in de gevangenis. De deadline voor de uitspraak in zijn beroepszaak is uitgesteld tot 24 juli. Fitié ontving dat bericht in zijn cel in Peking.