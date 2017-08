Boer Jos gedupeerd door geitenstop: miljoeneninvestering voor niks?

Educatieparkje over WOI in Giessen krijgt langzaam vorm door plaatsen van meer dan 2000 zandzakken

17:52 GIESSEN - Het was zweten woensdag in het in opbouw zijnde educatieparkje over de Eerste Wereldoorlog nabij fort Giessen. Was eerder al een aanzet gemaakt voor een loopgraaf, nu lijkt die daar al duidelijk meer op. Begonnen is namelijk met het plaatsen van meer dan 2000 zandzakken.