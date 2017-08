Dode bij Lowlands is 39-jarige man uit Woudrichem

Genoeg onderwijzers in Langstraat, maar er moet niemand omvallen

21 augustus WAALWIJK/LOON OP ZAND - Het tekort aan onderwijzers speelt ook in de Langstraat en het Land van Heusden en Altena, maar alle scholen zijn erin geslaagd om iemand voor de klas te hebben. Dat leert een rondgang langs de diverse schoolbesturen. Feit is wel dat er dan niemand ziek, zwak of misselijk moet worden, laat staan zwanger ... want dan zal het moeilijk zijn een vervanger te vinden.