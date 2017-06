Echtpaar doet hartenkreet: 'Hoe ziet onze zorg er over 20 jaar uit?'

ALMKERK - Weet je nog Jan...’’, vraagt Adrie Boelhouwers aan haar man. ,,Van de roomservice?’’ Jan schiet in de lach. Tien jaar geleden is het, maar nooit is het echtpaar vergeten hoe een voedingsassistente van Altenahove het ontbijt kwam brengen.

Quote Waarom zijn het er niet een paar méér? Jan Boelhouwers (65) ,,Het was na de eerste nacht dat we daar sliepen, samen. Het was een doodgewoon ontbijt, maar speciaal voor ons helemaal opgedirkt op een dienblad. Zelfs een bloemetje erbij. En ze riep: Róómservice...’’



Tekenend, vindt Adrie, voor de medewerkers van Altenahove, het Almkerkse verpleeghuis waar Jan Boelhouwers (65) al tien jaar woont. ,,Zoiets kleins kan zóveel betekenen.’’ Noodgedwongen weet ze dat maar al te goed. Sinds haar man een aneurysma kreeg op zijn 54ste, werd hij nooit meer de oude. De voormalig accountant is deels verlamd en rolstoelgebonden. Spreken gaat moeizaam en bij alledaagse verzorging krijgt hij hulp. Niet alleen van zijn eveneens 65-jarige vrouw Adrie, die tegenover het verpleeghuis woont en zodoende de deur plat loopt, maar ook van het personeel.



Niets dan lof heeft het echtpaar Boelhouwers voor ‘de meiden’. Adrie: ,,Die willen wel, maar ze hebben het vreselijk druk.’’ Jan: ,,Waarom zijn het er niet een paar méér?’’

Epistel

Maandagavond was de maat vol en schreef Adrie haar zorgen van zich af in een woedend epistel op Facebook. ‘Ik loop me al weken te verbijten. Steeds worden er mensen wegbezuinigd. En gaan de mensen die deze beslissingen nemen, zelf ook maar één keer per week onder de douche?’’, schreef ze. Dat laatste berust overigens op een misverstand, erkent Boelhouwers. ,,Dat eens per week douchen was tijdelijk, door ziekteverzuim.’’

Ook haar zorgen over personeel dat een andere functie krijgt, het in haar ogen schralere activiteitenaanbod en de vele oproepkrachten deelde Boelhouwers. Zodra ze op enter drukte, stroomden de reacties binnen. Honderden mensen stuurden haar een berichtje. ,,Zelfs uit andere delen van het land, mensen die ik totaal niet ken, maar die mijn verhaal herkennen’’, zegt ze, nog altijd een beetje verbouwereerd. ,,Dit gaat dus al lang niet meer over Altenahove, of alleen over Jan. Dit speelt overal.’’

Volledig scherm Jan en Adrie Boelhouwers maken zich grote zorgen over de verpleeghuiszorg. © foto ricardo smit

Ook het bestuur van De Riethorst Stromenland, de zorgorganisatie waar Altenahove onder valt, kreeg het Facebookbericht onder ogen. ,,Dat doet pijn’’, reageert Mireille de Wee van de Raad van Bestuur. ,,Want we zijn helemaal niet aan het bezuinigen. Integendeel.’’ Van gedwongen ontslagen is volgens haar absoluut geen sprake. ,,Het klopt dat er veel aan het veranderen is. Dat moet ook wel. En dat gaat in nauw overleg.’’

Andere aanpak

De Wet langdurige zorg, in 2015 ingevoerd, dwingt verpleeghuizen om mensen pas op te nemen als ze ernstige lichamelijke gebreken of zware dementie hebben. ,,Dat betekent dus dat alle klanten, want zo noemen wij ze, intensieve zorg nodig hebben. Dat vraagt om een andere aanpak. Langer thuis wonen, dat is de regel nu. Maar dat betekent wel dat áls het op een dag niet meer gaat thuis, mensen in slechte toestand bij ons terechtkomen. Soms hebben ze zelfs eerst in het ziekenhuis gelegen.’’

De zorg is zwaar, en specialistisch dus. ,,Om dat vol te houden veranderen mensen nu van functie. Het gros gaat intern elders aan de slag. Een ander deel gaat een opleiding volgen. Het is de bedoeling dat de dagelijkse zorg, de maaltijden en de activiteiten niet meer door drie verschillende, maar door één persoon worden gedaan.’’

Quote Wij zijn nu 65, wat als we 85 worden? Hoe ziet onze zorg er over twintig jaar uit? Adrie Boelhouwers Dat wil volgens haar niet zeggen dat die alleskunners zich over de kop gaan werken. ,,Dat is het beeld dat nu heerst. Maar waar je eerst tien mensen onder je hoede hebt, heb je er dan drie, voor wie je alles doet.’’ Dat personeel, vrijwilligers en bewoners hiervan schrikken, begrijpt ze. ,,Het is ook heftig als je een andere functie krijgt. Maar met krapte of bezuinigen heeft het niets te maken. Het wordt juist beter’’, belooft ze.



Jan en Adrie Boelhouwers zijn er nog niet gerust op. ,,Jarenlang verbaasde ik me over mensen die riepen dat de zorg zo slecht geregeld was. ‘Hier geen klachten hoor’, riep ik dan. Nu is het anders. Ik geloof dat iedereen het beste wil, maar de afstand tussen de mensen die de beslissingen nemen en de mensen op de werkvloer is te groot. Bij sommige appartementen zijn nu prachtige douches gebouwd. Wat heb je eraan als er straks niemand is om je te helpen douchen?’’, verzucht ze. ,,En voedingsassistenten en activiteitenbegeleiders zijn onmisbaar, maar die functies bestaan dan niet meer.’’