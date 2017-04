Eerbetoon aan doden uit Altena

Het comité Holocaust Namenmonument Nederland/Altena vraagt de komende maanden aandacht voor de inzamelingsactie. Vanuit de regio Altena zijn in de Tweede ­Wereldoorlog 22 inwoners naar concentratiekampen afgevoerd en daar vermoord. Van de slachtoffers komen er dertien uit Woudrichem en negen uit Werkendam. Joop Worrell, voormalig burgemeester in Woudrichem en oud-Kamerlid van de PvdA, is lid van het regionale comité. ,,Wij hebben ons ten doel gesteld ervoor te zorgen dat deze namen van de vermoorde streekgenoten op een gedenksteen in Amsterdam aan de vergetelheid onttrokken blijven.'' Nationaal Het Holocaust Namenmonument moet begin 2018 in de hoofdstad verrijzen. Dit nationale monument is het eerste gedenkteken met daarop alle namen van de 102.000 joden en 220 Sinti en Roma, die in de oorlog vanuit Nederland zijn gedeporteerd en gedood in concentratiekampen.

Worrell over de regionale actie: ,,Met de publieksactie vragen wij inwoners of zij één of meer gedenkstenen willen adopteren. Het adopteren van één steen kost 50 euro. De donateur ontvangt een adoptiecertificaat. Mensen die een bedrag van 50 euro te veel vinden, kunnen ook samen met anderen een gedenksteen adopteren, zodat de kosten gedeeld worden.''



Het regionale comité is volgens Worrell in het leven geroepen nadat hij hoorde dat voor de 22 slachtoffers nog geen adopties waren bij het landelijk comité. ,,Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat zo blijft. Wij zijn ervan overtuigd dat inwoners hier aan mee willen doen. Het werkt altijd beter als je van mens tot mens iets doet. Dat werkt beter dan dat je vraagt geld over te maken naar een organisatie.''



Het comité gaat volgens hem ook bedrijven en scholen benaderen voor deelname aan de actie. ,,Behalve voor de gedenkstenen is ook geld nodig voor het monument zelf. Het is belangrijk dat deze actie in onze streek breed gedragen wordt. Herdenken is niet alleen iets voor de mensen die zich de oorlog kunnen herinneren. Het is zeker zo belangrijk voor de kinderen van nu en voor volgende generaties.''



Weesperstraat

Het Holocaust Namenmonument komt aan de Weesperstraat in Amsterdam en is een ontwerp van de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Worrell: ,,Ik heb goede hoop dat we al voor de komende zomer voldoende donaties hebben voor alle 22 gedenkstenen.''



Namen adopteren of het monument op een andere manier financieel steunen kan via de website holocaustnamenmonument-altena of via Facebook.