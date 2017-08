Ex-docent Prinsentuin Andel veroordeeld voor ontucht met leerlinge

ANDEL - De 59-jarige ex-docent van vmbo-school Prinsentuin in Andel, die tien jaar geleden een seksuele relatie had met een toen 16-jarige leerlinge, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur.

De relatie tussen R.S. uit Sleeuwijk en de leerlinge uit Nieuwendijk begon aan het eind van haar examenjaar, in 2007. De aanklacht gaat over een periode tot aan de diploma-uitreiking, omdat toen sprake was van een relatie tussen een docent en een leerlinge. Daardoor is volgens het OM sprake van een machtsverhouding en afhankelijkheid en dus van ontucht.

De relatie tussen de twee duurde daarna nog wel anderhalf jaar. Maar in die periode is geen sprake van een strafbaar feit omdat een 16-jarige voor de wet op seksueel gebied meerderjarig is en daarom in staat wordt geacht, eigen beslissingen te nemen over de partnerkeuze.

Dagboek

De man ontkende de relatie met het meisje tijdens de rechtszitting niet. Wel bleef hij vaag over welke seksuele handelingen hij met haar had verricht in de periode tot aan de diploma-uitreiking. Het OM baseerde zich vooral op aantekeningen in het dagboek van de toen 16-jarige leerlinge.

De strafzaak dient pas tien jaar na de affaire omdat de vrouw psychisch flink in de knoop zat en daardoor niet eerder in staat was om aangifte te doen. De ouders maakten wel al in 2010 melding van de relatie tussen hun dochter en de docent. S., die toen al 25 jaar op Prinsentuin werkte, werd vervolgens op staande voet ontslagen. Normaal gesproken kan bij ontucht geen taakstraf worden opgelegd. De rechter koos daar toch voor omdat de feiten zich al tien jaar geleden afspeelden.