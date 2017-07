Jaar cel geëist tegen docent Prinsentuin in Andel die romance aanging met leerlinge

De relatie begon toen het meisje net klaar was met haar eindexamen in 2007. De romance zou ongeveer twee jaar duren, zo erkende ook de man zelf bij de rechter. Alleen de eerste twee weken zijn volgens justitie strafbaar, omdat er toen ook nog een leerling-leraar-relatie was. Daarna ging ze, met diploma, van school.



In die twee weken zoenden de twee bij het meisje thuis. Ze gingen naar de bioscoop met z'n tweeën en vreeën in de auto. Een jaar later werd de relatie pas echt seksueel, vertelde hij. Die eerste zomer braken de twee nog even, nadat zijn vrouw erachter was gekomen, maar uiteindelijk bleven de twee bij elkaar komen.



Dagboek

Het meisje hield een levendig dagboek bij die tijd: ,,Ik ben echt verliefd op meneer S.'', schreef ze daarin. En na de eerste kus: ,,Super! Ik heb met hem gekust. Ik ben echt verliefd op hem.'' Ze noemde haar leraar in haar dagboek stelselmatig 'meneer S.'.



De docent werd in 2010 ontslagen bij de Prinsentuin, toen de relatie uitkwam. Het meisje wilde toen nog geen aangifte doen bij de politie, dat lukte haar pas vorig jaar. Haar gezondheid liet alle spanningen van een aangifte en een strafproces niet toe, zei officier van justitie Janne Kerkhofs.



Vrijspraak

De advocaat vroeg de rechtbank geen onvoorwaardelijke celstraf meer op te leggen, maar hooguit nog een taakstraf. Volgens haar was er overigens geen vertrouwensrelatie meer tussen de twee, omdat het meisje haar eindexamen al had gehaald en de docent niets meer kon betekenen. Daarom zou er vrijspraak moeten volgen.



De rechtbank doet 11 augustus uitspraak.