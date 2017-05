Kans op glasvezel in buitengebied Altena

Voorwaarde voor het bedrijf om het netwerk ook daadwerkelijk aan te gaan legen is dat er voldoende deelnemers zijn. Met de intentieovereenkomst tonen de drie gemeenten de bereidheid, de technische mogelijkheden te bieden om het netwerk aan te leggen. Woensdag doet Mabib uit de doeken welke opties worden aangeboden aan bewoners in het buitengebied en wat de kosten zijn.

Aanmeldingen

Een maand geleden was al de aftrap voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Wijk en Aalburg van Glasnet Aalburg. Daarbij ging het om een netwerk voor bedrijven en het Willem van Oranje College. Er hadden zich toen 45 bedrijven aangemeld om mee te doen. Initiatiefnemer Willem Bok sprak toen de verwachting uit in drie of vier jaar tijd door te groeien naar honderd aangesloten bedrijven. ,,Als het project wordt verbreed naar heel Altena kan dat aantal groeien naar vierhonderd tot vijfhonderd aangeslotenen.''