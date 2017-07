Komt Harm Fitié uit Almkerk na twee jaar vrij uit Chinese cel?

ALMKERK - Voor Harm Fitié uit Almkerk, zijn vriendin, familie en heel veel vrienden is het vrijdag 21 juli, D-Day. Dan hoort de 45-jarige Fitié in Peking de uitspraak in zijn hoger beroepszaak . In 2016 werd hij tot twaalf jaar cel veroordeeld voor de dood van zijn buurman Lu.

Sinds mei 2015 zit de in China wonende adviseur in diervoeding vast en vechten zijn vriendin, familie en vrienden, gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor zijn vrijlating.

Familie aanwezig

Vrijdag bij de uitspraak zijn in ieder geval vader Axel Fitié uit Almkerk, zijn Franse vriendin Diane Vandesmet en drie vertegenwoordigers van het ministerie aanwezig bij de uitspraak. Woordvoerder Daphne Kerremans van het ministerie verwacht vrijdagochtend in alle vroegte bericht uit Peking. ,,De rechtszaak begint om 9.30 uur Chinese tijd. We weten natuurlijk niet hoe lang het gaat duren maar ik verwacht tussen vijf en zes vrijdagochtend iets te horen."

De aanwezigheid van drie Nederlandse vertegenwoordigers van het ministerie is volgens Kerremans vooral om een signaal af te geven. ,,We willen ons als Nederland natuurlijk niet mengen in de Chinese rechtsspraak, maar we zien er wel op toe dat er sprake is van een eerlijke rechtsgang."

Grote twijfels

Juist over die rechtsgang zijn de afgelopen jaren grote twijfels gerezen. Volgens vader Alex Fitié rammelde de zaak aan alle kanten maar is de rechter daar overheen gestapt. Wat er precies gebeurd is op 6 mei 2015 weet alleen Harm Fitié zelf. Volgens hem was de buurman stomdronken en maakte veel lawaai. Toen hij de ex-marinier daar op aansprak is hij van het dak gevallen. Fitié heeft hem nog wel proberen te reanimeren. Volgens de advocaat van Fitié heeft de zoon van Lu tegenstrijdige verklaringen afgegeven en is het alcoholpromillage van de Chinese man nooit onderzocht. Aanleiding voor het ministerie om een zeldzame stap te zetten: de inzet van een eigen vertrouwensadvocaat. Hij onderzocht de zaak en bracht een eigen rapport uit.

Schadeclaim