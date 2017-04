Mokkende Mees uit Uppel 'ondankbaarste kandidaat ooit' van klusprogramma RTL

UPPEL - Tv-kijkers hebben donderdagavond vol ongeloof gereageerd op misschien wel één van de heftigste afleveringen ooit van het RTL4-programma Help Mijn Man Is Klusser. Te zien was een vloekende en tierende Mees uit het Brabantse Uppel, die tot grote wanhoop van zijn echtgenote Femke absoluut geen hulp aanvaardde van John Williams en zijn team. ,,Dit is wel heel erg ondankbaar'', aldus een radeloze presentator.

In de door ruim 1,1 miljoen kijkers gevolgde uitzending draaide het gisteren om Femke en Mees, een in de buurt van Rotterdam wonend stel dat elkaar in 2002 leerde kennen, drie kinderen kreeg en in 2004 in een opknaphuis ging wonen dat anno 2017 nog verre van af is. Zo was de keuken nog niet af en ook een badkamer ontbrak in de woning. Omdat Femke niet wil dat haar twee zoontjes en dochter het zonder douche moeten stellen, stuurde ze een e-mailtje naar het programma. Maar dat bericht werd onderschept door Mees.

,,Hij checkt mijn mailtjes anders nooit'', aldus Femke met tranen in de ogen. ,,Kennelijk had mijn man onderbuikgevoelens. Toen hij het had ontdekt, was hij waanzinnig boos. Als ik mijn deelname aan het programma zou doorzetten, zou hij zijn spullen pakken. Het was uiteindelijk hij weg of ik.'' Uiteindelijk lukte het Femke haar man te overtuigen, maar op het moment dat John Williams daadwerkelijk ten tonele verschijnt gaat Mees volledig door het lint. Of, zoals Mees het zelf omschrijft, 'de pleuris breekt uit'.

De presentator krijgt het vervolgens verbaal behoorlijk voor de kiezen. ,,Sodemieter en donderstraal op met die kutcamera'', schreeuwt Mees het uit. En zo krijgt het complete productieteam een wagonlading schuttingtaal over zich heen. ,,Onbegrijpelijk'', aldus Williams. Ontploffende Mees staat even later schoorvoetend toe dat klussers het gezin helpen, maar heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. ,,Dit komt toch nooit af.'' Om de bevroren sfeer tussen Mees, John en het klusteam te ontdooien worden ook nog een zwager en zus van Femkes echtgenoot gemobiliseerd. Maar ook hen lukt het niet om Mees tot bedaren te brengen.

Femke, die haar onvoltooide pand spuugzat is, reageert bijna wanhopig op het opvallende gedrag van haar man. En ook de reacties op Twitter liegen er niet om zoals 'wat is die Mees een ongelofelijke zak en hork'. ,,Hij is een binnenvetter die alles opkropt. Ik heb hem nog nooit zo gezien'', aldus Femke die zich kennelijk al jaren in de vreemdste bochten wringt om het behoorlijk explosieve karakter van haar man stabiel te houden. ,,Ik moet echt alles heel goed verpakken om hem niet boos te maken. Ik praat bij hem altijd met een grote omweg om mijn doel te bereiken. Dat is heel vermoeiend. Zelf weet hij niet dat hij zo heftig is. Hij wilde op tv niet negatief overkomen, maar heeft niet in de gaten dat hij door zijn houding juist negativiteit uitstraalt.''

Mokkende Mees laat de klussers uiteindelijk een badkamer installeren en de keuken gedeeltelijk opknappen. Vervolgens maakt een ingehuurde styliste - Mees gunt haar geen blik waardig - de ruimtes nog wat leuker met door RTL4 betaald meubilair en woonaccessoires. ,,Die krijg je van ons'', probeert John Williams nog. Femke reageert blij, als ze geconfronteerd wordt met de zo verlangde vernieuwing. Maar Mees keurt alle verbeteringen met een verbeten gezicht volledig af. ,,Ik vind het niet mooi.'' John Williams liet eerder al weten dat Mees alles wat hij van de omroep kreeg inmiddels op Marktplaats heeft gezet. ,,Dit is met voorsprong de extreemste en ondankbaarste kandidaat ooit.'' Of het kiftende koppel nog bij elkaar is en of hun huis al klaar is, is onduidelijk.'

Twee jaar geleden trof John Williams ook al een een behoorlijk ondankbare kandidaat: de Roosendaalse Karin de Jongh die ontevreden was over haar door het programma gemonteerde droomkeuken. De vrouw kreeg op sociale media het predikaat 'klusheks'. Ze sleepte naderhand RTL voor de rechter, omdat de omroep volgens haar misbruik had gemaakt van de originele opnamen. Ze zou, zo stelde ze, niet goed hebben gereageerd wegens een posttraumatisch stress-syndroom.