Oldtimer brandt uit op Neer-Andelseweg

Tommy Wierenga eerste gast in nieuw seizoen Woerkums Literair Café

9 juni WOUDRICHEM - Het Woerkums Literair Café staat aan de vooravond van het 25ste seizoen. Dit wordt aangegrepen er iets bijzonders van te maken. Inmiddels is het reguliere programma vastgesteld. Maar er is ook een bijzonder evenement in voorbereiding: Letteren op Loevestein. Bovendien komt er een extra avond in de Boekenweek van 2018.