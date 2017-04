Rechtbanktekenaar Chris Roodbeen uit Woudrichem overleden

Roodbeen overleed na een kort ziekbed. De tekenaar nam sinds 1970 plaats in de rechtbank om verdachten vast te leggen voor meerdere dagbladen. Sinds 1981 was hij verbonden aan de Telegraaf.

De Woerkumer bestudeerde de afgelopen decennia de gelaatstrekken van de grootste criminelen - maar ook van onschuldig veroordeelden. Ogen, handen, zithouding, kapsel. Hij tekende het zoals hij het aantrof. En zo neutraal mogelijk. ,,Ik weet natuurlijk niet of iemand echt schuldig is. En de zaak zelf volg ik vaak slechts met een half oor", zo vertelde hij afgelopen december nog in een interview met het AD.