Slachtoffer bouwongeval Woerden is 42-jarige man uit Almkerk

Theatergroep Yrross succesvol gestart met reeks voorstellingen in Andel

11:49 ANDEL - Theatergroep YrroS! is voor haar jaarproductie dit jaar in Andel neergestreken. In een loods aan de Julianastraat worden zes voorstellingen gegeven van het stuk Ex onder regie van Geert Nijland. Vrijdagavond was de première.