Strijd tegen plofkrakers: Rabobank-geldautomaat Andel verhuist naar Spar

Volgens Rabobank Altena-directeur Johan Verweij wordt de Rabobank in toenemende mate getroffen door plofkraken of pogingen daartoe. ,,Daarom nemen we maatregelen die criminelen moeten ontmoedigen", legt Verweij uit. ,,Per geldautomaat bekijken we in overleg met de gemeente of er maatregelen nodig zijn”. Daarbij kijkt de bank of de automaten nog veilig zijn, met name voor omwonenden.