Van 'eigen schuld' tot 'niet netjes van RTL': golf aan reacties na uitzending Brabantse mopperkont

Politiechef: 'Woudrichem is een veilige gemeente'

19 april WOUDRICHEM - Woudrichem is een redelijke uitzondering op het gebied van de veiligheid. Zo is er in 2017 tot op heden nog maar één keer in een woning ingebroken. ,,Woudrichem is wat dit betreft in positieve zin koploper."