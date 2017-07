Verwarde man met mes jaagt buurtbewoners Rijswijk stuipen op het lijf

Onderzoek naar Put in Almkerk als zwemplek vergt tijd

7:57 ALMKERK – Zal de Put aan de Omloop in Almkerk ooit weer een populaire zwemplek worden? Het antwoord laat nog even op zich wachten. De raad kan naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een voorstel tegemoet zien hoe om te gaan met de zwemwaterfunctie van de Put aan de Omloop.