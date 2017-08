VMBO-school Prinsentuin in Andel vertelde jarenlang bewust niets over ontucht

De nu 59-jarige docent R.S. uit Sleeuwijk had een anderhalf jaar lang durende affaire met een 16-jarige leerlinge. Die relatie begon in de laatste fase van haar examenjaar.

Ze kreeg toen al geen les meer, maar moest nog wel een herkansing wiskunde doen. Dat examen werd in het lokaal van de docent en in zijn aanwezigheid afgenomen. De buitenechtelijke relatie ging, nadat zij haar diploma had behaald, nog anderhalf jaar door.

Op staande voet ontslagen

Prinsentuin kreeg over de ontuchtzaak te horen toen de ouders in 2010 naar de directie stapten. S. werd vervolgens op staande voet ontslagen na een dienstverband van 25 jaar. Algemeen-directeur Roy Palmen van ROC West-Brabant, waar Prinsentuin onder valt: ,,Het is duidelijk dat het gedrag van de docent niet past binnen de normen en waarden van onze school. Daarom moest hij ook vertrekken.''

Prinsentuin heeft volgens Palmen geen standaardprocedure over wie in een geval als dit moeten worden geïnformeerd. ,,We hebben contact gehad met de leerlinge en de ouders. De leerlinge was al twee jaar van school. Dat gold ook voor haar klasgenoten. Daarom vonden wij het niet zinvol om er extern over te communiceren.''

Vroeg stadium

Dat het bekend worden van een ontuchtzaak nogal eens leidt tot meer aangiftes, is volgens Palmen geen overweging geweest om ouders en leerlingen te informeren over de affaire. ,,Het naar boven halen van meer zaken was voor ons geen doel bij het besluit over de wijze van communiceren.''

S. had, zo vertelde hij tijdens de rechtszaak, in een vroeg stadium van de affaire hierover gesproken met een collega op Prinsentuin. Zij adviseerde hem toen hier onmiddellijk mee te stoppen, maar dat advies sloeg hij in de wind.

Schooldirectie