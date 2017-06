Kwetsbare natuurgebieden dreigen 'pretparken' te worden

Op warme dagen en vooral in de weekenden is het regelmatig prijs in de uiterwaarden van Hurwenen, rond de nevengeul bij de Kil. Klachten over geluidsoverlast, vernielingen en het achterlaten van zwerfvuil zijn dan bij de politie aan de orde van de dag. Ook Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, beide eigenaar van een gedeelte van het gebied, maken zich zorgen over de kwetsbare natuur. Omwonenden en wandelaars zien met lede ogen aan hoe het Natura 2000-gebied langzaam 'verandert in een pretpark', terwijl er - ondanks herhaalde verzoeken - 'onvoldoende maatregelen worden genomen', vertellen ze aan deze krant.