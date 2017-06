Lichaam aangetroffen in water bij Waalbandijk in Zaltbommel

Aantal zelfdodingen onder ouderen stijgt, in Brabant daalt aantal licht

10:43 DEN BOSCH - Het aantal zelfmoorden in Brabant is vorig jaar licht gedaald. In 2016 maakten 306 mensen een einde aan hun leven, een jaar eerder waren dat er nog 312. Landelijk is het aantal zelfmoorden voor het tiende jaar op rij toegenomen, blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).