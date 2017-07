Wandelende man zorgt voor verkeersafsluiting A2 bij Zaltbommel

A2 tussen Zaltbommel en Den Bosch weer open na afsluiting om 'vei­lig­heids­in­ci­dent'

25 juli DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - De A2 was dinsdagmiddag even na 18.00 uur korte tijd in beide richtingen afgesloten, zo meldden de ANWB en VerkeersInformatieDienst (VID). De weg ging tussen de afritten Kerkdriel en Zaltbommel dicht.