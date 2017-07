A2 tussen Zaltbommel en Den Bosch weer open na afsluiting om 'veiligheidsincident'

Joost (49) uit Zaltbommel vlakbij bosbranden Zuid-Frankrijk: 'Toeristen zijn bezorgd'

16:38 ZALTBOMMEL/EINDHOVEN – Nederlandse vakantiegangers maken zich veel zorgen over de hevige bosbranden die op dit moment in Zuid-Frankrijk woeden. Dat zegt villaverhuurder Joost Schwartz (49) uit Zaltbommel. Hij woont vlakbij het getroffen gebied en wordt sinds maandag platgebeld door verontruste toeristen. ,,Zij rijden met hun auto dwars door de rook en vragen zich af of het allemaal wel veilig is.”