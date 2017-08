Advocaat: 'Mathijs IJ. uit Nederhemert gaat aan fipronilzaak onderdoor'

NEDERHEMERT - Mathijs IJ., de Nederhemertse verdachte in de fipronilzaak, gaat 'helemaal aan het hele verhaal onderdoor'. Dat zei zijn advocaat Wouter Hendrickx gisteren in het tv-programma Jinek.

IJ. (24) zit samen met zijn compagnon Martin van de B. (31) in alle beperkingen vast. Ze mogen geen contact hebben met elkaar of met familie. ,,Mijn cliënt is een jongeman van 24", zegt Hendrickx. ,,Als je dan vast zit, in een hokje gestopt in alle beperkingen, afgesneden van de buitenwereld..."

Volgens Hendrickx is zijn cliënt van mening dat hij en Van de B., de twee eigenaren van Chickfriend, geen kwade opzet in de zin hadden toen ze de stallen van tientallen kippenboeren schoonmaakten met een middel waarin het verboden gif fipronil was verwerkt. Of IJ. en Van den B. wisten dat er fipronil in hun bloedluisbestrijdingsmiddel zat, kan Hendrickx niet zeggen.