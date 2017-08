Agenten houden 34-jarige man aan na poging tot inbraak in Zaltbommel

De politie kreeg een spoedmelding binnen dat er werd ingebroken in een pand in het centrum van Zaltbommel. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten de 34-jarige man aan, die verstopt zat achter een auto. Hij voldeed aan het signalement die de melder had opgegeven.

De getuige had gezien dat deze man in het raam hing toen ze 112 belde. De man is meegenomen naar het politiebureau in Tiel.