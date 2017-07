Auto te water in Gameren; grote zoektocht naar inzittenden levert niks op

Jonge Zaltbommelse ondernemer overweegt uitbreiding

26 juli ZALTBOMMEL - Sebastiaan Dielen (23), eigenaar van SD Repair in Zaltbommel, denkt een gat in de markt te hebben gevonden gevonden. Hij overweegt uitbreiding en wil een filiaal vestigen in Culemborg. In de serie Jong in de Bommelerwaard een interview met de ambitieuze mobieltjesreparateur.