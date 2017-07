Automobiliste (18) rijdt sloot in bij Zaltbommel: slachtoffer gewond

Zaltbommel mist de boot: deze zomer toch nog geen veer naar Loevestein

20 juli ZALTBOMMEL - Vijf keer per dag een snelle veerverbinding over de Waal tussen Zaltbommel en Slot Loevestein. De gemeente Zaltbommel kondigde deze zomerregeling, die recreatie en toerisme moet bevorderen, eerder deze maand met groot enthousiasme aan. Maar nu blijkt dat het deze zomer toch nog niet gaat lukken: Er is geen geschikte boot.