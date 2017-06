Brand bij veevoederfabriek in Poederoijen onder controle

Jetskiër ongeluk Well vrij maar nog wel verdacht

13:11 WELL/BRAKEL - De 26-jarige man uit de gemeente Zaltbommel, die afgelopen zaterdag werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de Maas bij Well, zit niet meer vast. De politie laat desgevraagd weten dat hij maandagavond is vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.