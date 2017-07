Brand seniorencomplex 't Schootsveld in Zaltbommel: niet iedereen kan terug naar huis

UPDATEZALTBOMMEL - Bij seniorencomplex 't Schootsveld in Zaltbommel is rond 13.00 uur brand uitgebroken in een appartement aan de kant van de binnentuin. Alle bewoners zijn geëvacueerd en er raakte niemand gewond. De brand is onder controle.