Brommobiel bijna doorboord bij aanrijding in Gameren

Be­drij­ven­ter­rein Wildeman II Zaltbommel is voor de 'grote jongens'

12:50 ZALTBOMMEL - Het nieuwe Zaltbommelse bedrijventerrein Wildeman II is voor de grote jongens. Kavels van minimaal drie hectare groot en gebouwen van dertig meter hoog. Hiermee komt Zaltbommel tegemoet aan de wensen van met name de logistiek. Vanwege de ligging langs de A2 is er belangstelling van bedrijven in deze sector.