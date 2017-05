Deadline bij huisvesten statushouders Bommelerwaard

Zaltbommelaar (44) moet cel in na stelen van 37 kratten

1 mei DORDRECHT/ZALTBOMMEL - De 44-jarige Zaltbommelaar H. van B. die in 2015 betrokken was bij de diefstal van 37 kratten bij Albert Heijn in Leerdam moet een maand de cel in. Dat bepaalde de Dordtse politierechter maandagmiddag.