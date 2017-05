Doodzieke man (52) die hennepkwekerij zou runnen hoeft boete niet te betalen

Meer maatregelen op het water? Dat is niet zo simpel als het lijkt

30 mei WELL - Een pleidooi voor meer maatregelen na het ongeval van afgelopen zaterdag op de Maas bij Well waarbij een 14-jarige jongen uit Helmond om het leven kwam. Het lijkt zichzelf te wijzen op het water, maar niets is minder waar. Regeltjes te over en dan is er altijd nog de factor menselijk gedrag.