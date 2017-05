Doortrekken Maas-Waalweg tussen Delwijnen en Well weer stap dichterbij

Maasdriel is al gestart met de bestemmingsplanprocedure, Zaltbommel volgt komende week. Over het doortrekken van deze weg wordt al jaren gepraat. Het is een operatie die al heel lang op het wensenlijstje van met name de gemeente Zaltbommel staat.

Het grootste deel van het nieuwe stuk weg komt op Maasdriels grondgebied te liggen. Wethouder Jan-Hein de Vreede laat desgevraagd weten dat nog niet alle benodigde grond in eigendom van de gemeente is. ,,We zijn nog in gesprek, maar ik heb goede hoop dat we eruit gaan komen.”