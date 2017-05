Drie weken geleden ook al dure fietsen via dak naar buiten gehengeld in fietsenzaak Zaltbommel

Of er ook afgelopen nacht fietsen zijn verdwenen, is haar nog niet bekend. Bij de inbraak is namelijk het alarm afgegaan, waarop de criminelen een deel van de fietsen met een waarde tussen de drie- en tienduizend euro per fiets op het dak hebben achtergelaten. De bedoeling van het gebruik van een touw met een haak is juist dat de inbrekers niet naar binnen hoeven, waardoor er geen alarm wordt geactiveerd. De inbrekers zijn vermoedelijk ook al eerder in de winkel geweest, omdat ze ook de plek wisten waar de dure fietsen stonden.

Het is voor Cycle Center zelfs al de derde inbraak via het dak, want ook in november vorig jaar deden dieven een poging. Volgens Van Tuyl vinden dit soort inbraken vaker plaats bij dit type fietsenzaken in Nederland. ,,De man die nu het gat repareert op het dak stond gisteren nog bij een collega elders in het land." Van Tuyl denkt nu na over maatregelen als het spannen van netten of het vastketenen van fietsen aan de vloer.