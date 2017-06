Fataal ongeluk 51-jarige vrouw uit Zaltbommel schokt brandweer: 'Dit komt hard aan'

Bij het ongeluk kwam een 51-jarige vrouw uit Zaltbommel om het leven. Zij botste tegen de brandweerwagen die op weg was naar een ongeval.

Zware dingen

,,We krijgen heel vaak zware dingen voor onze kiezen. We gaan er altijd voor om anderen te ondersteunen, nu zijn we er zelf bij betrokken. Dat komt heel hard aan. We zijn ook mensen, een hecht team met jongens en meiden die hun uiterste best doen om anderen te helpen'', zegt brandweer-woordvoerder Jan Wittenberg.

Volgens Wittenberg heeft de bemanning van de brandweerwagen aan alle voorwaarden voldaan. Voor beide ongevallen is een traumahelikopter op weg gegaan. Voor het ene ongeval bleek dat niet nodig, voor het andere ongeval vergeefs. Beide helikopters zijn afgebeld.

Toetsing

Het politie-onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag of de brandweerwagen door rood licht reed en hoe hard de brandweerwagen reed. Ook kijkt de politie naar de stand van de zon, omdat de automobiliste mogelijk verblind is geweest.

De politie behandelt het ongeval als een gewoon ongeval. Dat is anders bij politievoertuigen. Als die betrokken zijn bij een ongeval, neemt een andere eenheid het onderzoek naar de toedracht op zich. De toetsing van de reguliere verkeersregels is inmiddels voltooid. ,,We kijken nu nog naar regels die specifiek voor de brandweer gelden'', zegt woordvoerder Jan Thijs van Hemmen van de politie Oost Nederland.

Voorrangsvoertuigen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem kan niet zeggen hoe vaak er de laatste tijd sprake is van ongelukken tussen auto's van hulpdiensten en andere weggebruikers. De meest recente cijfers stammen uit 2015.

In 2014 telde het Kenniscentrum 76 ongevallen, een jaar later 31. Van januari 2010 tot en met december 2013 ging het om 201 ongevallen. Een woordvoerder van het Kenniscentrum kan niet zeggen of de dalende trend zich heeft voortgezet. In 2014 en 2015 vielen er één dode en 80 gewonden, tussen 2010 en 2014 zes doden en 152 gewonden.