Fipronil-verdachte (24) uit Nederhemert krijgt familie nog altijd niet te zien

Zakgeld uitgeven op de braderie in Zaltbommel

24 augustus ZALTBOMMEL - De jaarlijkse braderie in Zaltbommel is een dag waar zowel volwassenen als kinderen ieder jaar naar uitkijken. Tieners en jongere kinderen waren donderdag, mede dankzij de verplaatsing van de datum, in groten getale aanwezig. Daar speelden de organisatie én marktlui op in.