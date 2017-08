Gemeente Zaltbommel wapent zich na dreigtelefoontjes van 'bommenman'

Het ruim twee ton wegende legioblock recht voor de ingang van het gemeentekantoor is één ding, ook is er binnen bij de balie tijdelijk een beveiliger geposteerd en is er ’s avonds toezicht op het parkeerterrein. Rehwinkel: ,,Voor wat betreft die beveiligingsfunctionaris hebben we vorige week de politie om advies gevraagd. En voor deze week was hun advies om weer af te schalen. In het geval van dreiging overleggen we altijd met politie.”