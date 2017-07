Gifschandaal treft ook pluimveehouder Jan Vos: 'Ik hoor er zeker bij'

BRUCHEM - Al vier maanden was de kippenstal van Jan Vos uit Bruchem bloedluisvrij, dankzij dat wondermiddel uit Barneveld. Nu zit Vos met de gebakken peren. ,,Ik voel me slachtoffer."

Hij is kippenboer, geen chemicus of toxicoloog. En dus zocht Jan Vos uit Bruchem niet tot achter de komma uit welk middel de heren van Chickfriend uit Barneveld gebruikten toen ze een maand of vier terug zijn leghennenstal bloedluisvrij kwamen maken. Wat had hij moeten doen, al hun verpakkingen controleren? Het woord fipronil zal daar niet op hebben gestaan. Met het gebruik van verboden middelen loopt niemand te koop.

Wel vroeg Vos de mensen die aan het werk waren hoe het toch kwam, dat het middel van Chickfriend zo effectief was. De pluimveesector zoekt immers al jaren tevergeefs naar een echt succesvolle manier om die vervelende bloedluis, die de kippen ziek maakt en zorgt dat ze minder eieren leggen, een kopje kleiner te maken. ,,Dat is het geheim van de smid, antwoordden ze."

Vier maanden

En verrek: Chickfriend leverde vakwerk. Al vier maanden was de stal van Vos bloedluisvrij. De afgelopen dagen begon de Bruchemer - hij heeft in de Bommelerwaard een bedrijf met 30.000 kippen - te vermoeden wat het mysterieuze geheim van de smid precies was. 'Via de tamtam' hoorde hij al geruchten over fipronil, een verboden insecticide dat in België aan gangbaar bestrijdingsmiddelen was toegevoegd en vervolgens aan een bedrijf in Barneveld zou zijn verhandeld.

Gisteren kwam de definitieve bevestiging: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakte bekend dat de tientallen bedrijven die Chickfriend dit jaar inhuurden op slot gaan tot hun bedrijf, kippen en eieren bewezen fipronilvrij zijn.

Slachtoffer

Vos moet er dus ook aan geloven, al was hij gisteren nog door niemand van de NVWA benaderd. ,,Maar ja, bij mij is het vier maanden geleden dat ze er waren, dus ik hoor er zeker bij." De kippenboer voelt zich slachtoffer. Hij deed te goeder trouw zaken met Chickfriend, zegt hij. ,,Je komt zo'n bedrijf tegen op een beurs, een adviseur stelt voor om het te proberen, je krijgt te horen dat de middelen die ze gebruiken allemaal toegestaan zijn. Die mensen komen een keer praten, je hoort dat het een gecertificeerd bedrijf is. Dan denk je: laten we het doen. Als pluimveehouders willen we natuurlijk ook geen rommel in de stal. Het is zo belangrijk dat de consument je vertrouwt, dat wil je niet in de waagschaal leggen."

Pakstation

Nu zit hij in spanning. Wordt er op zijn eieren die nu op het pakstation in de Betuwe liggen ook fipronil aangetroffen? Zo ja, wat moet er dan gebeuren? Hoe groot is de schadepost van alle eieren die wellicht vernietigd moeten worden? Zal hij daar wat van vergoed krijgen?