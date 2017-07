Grondwater van Sachem in Zaltbommel weer inzet rechtszaak

Er komt weer een rechtszaak over het grondwater dat chemische fabriek Sachem in Zaltbommel oppompt. Eerder schakelde de stichting Veiliger Zaltbommel, die het bedrijf kritisch volgt, de rechter in om de provincie Gelderland ertoe te bewegen om een einde te maken aan het oppompen van het grondwater. Dat is niet gelukt; Sachem mag er voorlopig mee doorgaan. In dat geval wil de stichting wel dat het opgepompte water door Waterschap Rivierenland gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van benzeen. Het waterschap weigert dat en tegen die beslissing gaat de stichting nu in beroep.