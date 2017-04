Het tweedekansenbeleid van Clemens Cornielje

Rob Metz (VVD), die als wethouder in Apeldoorn moest vertrekken vanwege zijn rol bij miljoenenverliezen in het grondbedrijf, kreeg een kans als waarnemer in Oost-Gelre. Alex van Hedel (VVD) moest weg uit Neerijnen en werd waarnemer in Brummen. Harry de Vries (CDA) is nu waarnemend burgemeester in Neerijnen, nadat hij eerder in Lingewaard vertrok wegens onjuiste declaraties.