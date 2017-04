Historisch Bommels pand met kopie in Madurodam te koop

Het twee­de­kan­sen­be­leid van Clemens Cornielje

13:17 ARNHEM/ZALTBOMMEL - Wisselende reacties bij de benoeming van Peter Rehwinkel (PvdA) tot waarnemend burgemeester in Zaltbommel vanwege enkele missers met onder meer wachtgeld in Groningen. Toch is hij niet de eerste beschadigde burgemeester die van Clemens Cornielje een tweede kans krijgt.