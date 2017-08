In Zuilichem leven nog veel vragen over plan voor groot wooncomplex voor arbeidsmigranten

ZUILICHEM - In Zuilichem willen ze zo snel mogelijk geïnformeerd worden over wat nu precies de bedoeling is met de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van De Heeren van Suylichem. De politiek bespreekt het plan op 31 augustus.