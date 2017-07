Inval in drugshuis Zaltbommel: twee arrestaties, voertuig in beslag genomen

Hospice, woningen met atelier en zelf­pluk­boom­gaard gepland achteraan in Beersteeg Zaltbommel

15:04 ZALTBOMMEL - Het is volgens wethouder Adrie Bragt nog maar een allereerste aanzet, maar wel van een bijzondere combinaties van functies aan de Beersteeg in Zaltbommel. In de driehoek tussen het volkstuinencomplex en de nieuwbouwwoningen wil de gemeente ruimte maken voor hospice De Samaritaan, voor een aantal woningen met atelier en voor een zelfplukboomgaard.