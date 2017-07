Jongen (19) rijdt gloednieuwe auto total loss in Hedel: gewond naar ziekenhuis

Getrouwd om mee naar Noorwegen te gaan

17 juli ZALTBOMMEL - Annie (84) weet nog goed waar ze Harald Jørgensen (90) ontmoette. Hij was een Noorse kustvaarder en bracht als hij in Nederland was regelmatig een bezoekje aan het Amsterdamse cafetaria waar Annie werkte. ,,Hij kwam steeds terug. Zo zijn we een beetje bekend met elkaar geraakt.”