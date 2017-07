Joost (49) uit Zaltbommel vlakbij bosbranden Zuid-Frankrijk: 'Toeristen zijn bezorgd'

ZALTBOMMEL/EINDHOVEN – Nederlandse vakantiegangers maken zich veel zorgen over de hevige bosbranden die op dit moment in Zuid-Frankrijk woeden. Dat zegt villaverhuurder Joost Schwartz (49) uit Zaltbommel. Hij woont vlakbij het getroffen gebied en wordt sinds maandag platgebeld door verontruste toeristen. ,,Zij rijden met hun auto dwars door de rook en vragen zich af of het allemaal wel veilig is.”

Volgens inwoners gaat het om een van de heftigste bosbranden in de afgelopen twintig jaar. Alleen al maandag werd er ruim 1,400 hectare bos verwoest. Door het warme zomerweer en harde wind zijn de branden moeilijk te bestrijden.

Toch is er geen sprake van paniek, zegt Schwartz. ,,Het is een hele heftige brand, maar de meeste mensen hier maken zich geen zorgen. De informatievoorziening is hier nagenoeg perfect.”

Veel zorgen

Schwartz, geboren in Eindhoven en opgegroeid in Zaltbommel, woont al sinds de jaren negentig in Zuid-Frankrijk. Hij verhuurt om en nabij zestig vakantiehuisjes in kustgemeente Sainte-Maxime. Het is voor hem ook een van de heftigste branden in jaren. ,,De vorige keer was in 2003, toen moest ik zelfs het gebied verlaten. Het lijkt erop dat dat nu niet nodig is.”

Overdag ziet Schwartz flinke rookwolken vanuit het getroffen gebied komen. ,,We konden gisterenavond zelfs vanaf hier de vlammen zien. Het vuur laaide even op. Dat baart de Nederlandse toeristen veel zorgen.” Schwartz doet er alles aan om hen gerust te stellen en beantwoordt de hele dag door veel vragen.

Annuleringen?

,,Moeten wij niet geëvacueerd worden? Is het allemaal nog wel veilig? Wanneer heeft de brandweer het vuur onder controle? Dat soort vragen krijg ik. Wat opvalt is dat de meeste paniek vanuit Nederland lijkt te komen. De Fransen zijn er zelf vrij rustig onder. We worden goed geïnformeerd en als de pleuris straks écht uitbreekt, dan worden we ruim op tijd geëvacueerd.”

Ondanks de vele zorgen vanuit Nederland heeft Schwartz nog geen annuleringen binnengekregen. Bij de ANWB is een handjevol meldingen binnengekomen van Nederlandse toeristen die hun vakantieadres hebben verlaten door de branden. Thomas Cook Nederland heeft nog niemand hoeven evacueren, laat een woordvoerster vandaag weten. ,,We staan continu in contact met onze contactpersonen ter plaatse, zoals campinghouders en alarmcentra."

Vijfhonderd Nederlanders

De touroperators Neckermann Reizen en Vrij Uit (onderdeel van Thomas Cook Nederland) hebben ongeveer vijfhonderd Nederlandse vakantiegangers zitten in Zuid-Frankrijk waar momenteel heftige bosbranden zijn. Het gaat vooral om mensen die vakantie vieren op campings, maar ook in hotels en appartementen. Enkelen van hen zijn geëvacueerd.

In het dorp Mirabeau werden honderd inwoners geëvacueerd. Tientallen paarden in een stal zijn naar een veilige plek gebracht. Het dorpje Bastidonne in de regio Vaucluse werd het zwaarst getroffen, hier ging 600 hectare bos in vlammen op.

Een deel van de snelweg A51 is afgesloten en dat geldt ook voor de spoorlijn tussen Briançon en Marseille. Volgens de ANWB gaat het om de A51 tussen Pertuis en Manosque en om de A51 tussen Manosque en Saint-Paul-lès-Durnace.

Portugal

Verschillende bossen zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Vlakbij Nice werd de stad Carros getroffen. In Corsica worden onder meer brandweerploegen ingezet bij Bastia.