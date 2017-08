Klaas uit Brakel looft 5.000 euro uit voor gouden tip na inbraak

BRAKEL - Het is midden in de nacht als Klaas Hobo uit Brakel op zijn vakantieadres een telefoontje krijgt van de alarmcentrale: er is ingebroken in zijn woning en de naastgelegen bedrijfsruimte. De volgende dag plaatst hij gelijk een oproep inclusief camerabeelden op Facebook: hij looft een beloning van 5.000 euro uit voor de gouden tip die naar de inbrekers leidt. ,,Zie het als een soort afschrikgeld."

De inbrekers slaan in de nacht van donderdag op vrijdag midden in nacht toe. ,,Naast onze woning zit het bedrijf. Het is heel raar, maar de deur van het bedrijf is nooit op slot. Daar zit namelijk niks achter", vertelt Klaas. De inbrekers lopen fluitend naar binnen en vinden onder meer wat wisselgeld. ,,Van de bedrijfsruimte zijn ze nog naar het woonhuis gegaan. Daar hebben ze kastjes en lades doorzocht. Ook zijn er kleren op de grond gegooid."

Wat de inbrekers niet door hebben, is dat er in zowel de bedrijfsruimte als de woning een alarmsysteem hangt. ,,Ineens ging het alarm loeien en piepen en daarop hebben ze de benen genomen." De alarmcentrale waarschuwt Klaas, die dus net op vakantie is, en seint ook de politie in.

Doodsbedreigingen en meer

Als Klaas vrijdag thuis komt van vakantie, gaat hij direct de camerabeelden bekijken en plaatst ze op Facebook. Inclusief een flinke som tipgeld. Het is voor hem namelijk niet de eerste keer dat hij met zijn autobedrijf met criminaliteit te maken krijgt. ,,We hebben in het verleden wel ergere dingen meegemaakt. Een gewapende overval in huis, doodsbedreigingen... Gelukkig is er nu weinig weggehaald", laat hij weten.

Waarom dan toch zo'n groot bedrag als tipgeld? ,,Ik wil een keertje dat de daders gepakt worden. We hebben al best wat meegemaakt en als ik een tipgeld van 1.000 euro uitloof, dan wordt er in die kringen niemand verlinkt. Voor 5.000 euro misschien wel", beredeneert hij.